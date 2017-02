Roma, Zingaretti inaugura FabLab a Primavalle

Roma, 4 feb. (askanews) - "Oggi inauguriamo nella nostra scuola che si trova in un quartiere molto bello e interessante come Primavalle inauguriamo il FabLab che offre un'opportunità straordinaria sia ai ragazzi che agli adulti, e li prepara a una sfida molto importante che è quella del Piano Nazionale della Scuola Digitale che impone come istituzione scolastica di formare le nuove generazioni ma anche i docenti a tutti cui ciò che è innovazione digitale e didattica". Parole del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che questa mattina ha inaugurato il nuovo FabLab di Primavalle nei locali dell'Istituto scolastico comprensivo 'Pietro Maffi'. Il FabLab è stato realizzato grazie alla collaborazione tra CoLaborando, startup vincitrice del bando 'Innovazione sostantivo femminile' (della programmazione europea Por fesr 2014-2020) e l'associazione Roma Makers. La startup attraverso i fondi ottenuti ha finanziato l'acquisto dei macchinari necessari e gestisce direttamente lo spazio, mentre la scuola Pietro Maffi ha messo a disposizione lo spazio e l'Aps Roma Makers sta mettendo a disposizione tutta l'esperienza acquisita nell'innovazione digitale sociale per l'attivazione di processi positivi sul territorio e in particolare sulle scuole. Grazie al FabLab i ragazzi, docenti e genitori potranno usufruire di una straordinaria occasione di crescita e formazione. "Siamo veramente felici di iniziare questo percorso è soprattutto di dare un'opportunità a questo territorio perché questa scuola deve essere aperta al territorio e credo che questo sia un modo molto bello per farlo" ha sottolineato Zingaretti.