Roma, 17 feb. (askanews) - "Voglio rivolgere al nuovo Questore di Roma, il dottor Guido Marino un caloroso benvenuto e gli auguri di buon lavoro. Un riconoscimento prestigioso a coronamento di una carriera dedicata alla lotta alla criminalità e la tutela dei cittadini. Sono certo che la sua grande esperienza sarà un valore aggiunto nella lotta al crimine e per mantenere la sicurezza del nostro territorio". Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Un in bocca al lupo al dottor Nicolò D'Angelo per il nuovo incarico di Prefetto a Viterbo, che voglio ringraziare per il grande lavoro svolto con professionalità, passione e competenza in questi anni nella Capitale".