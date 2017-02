Ora consultazione per le idee

Roma, 7 feb. (askanews) - "Bene la disponibilità del Demanio a investire sul patrimonio pubblico. Garantiremo proprietà, utilizzo e funzione pubblica anche al Forlanini con servizi per i cittadini. A questo punto, nelle prossime settimane, lanceremo una grande consultazione per raccogliere idee che riconsegnino a Roma e al quartiere, questi spazi". Così in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.