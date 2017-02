Roma, 24 feb. (askanews) - Il vicesindaco di Roma Luca Bergamo è arrivato all'ospedale San Filippo Neri per visitare la sindaca Virginia Raggi. La sindaca è ancora in osservazione dopo il leggero malore che l'ha portata in pronto soccorso questa mattina. Bergamo è entrato in ospedale in auto, schivando il presidio dei cronisti. E' atteso un nuovo bollettino medico con gli aggiornamenti sullo stato di salute della prima cittadina, mentre in Campidoglio è slittato ancora l'incontro tra la sua Giunta e i proponenti sul futuro dello Stadio della Roma, negli ultimi incontri rappresentata proprio dal vicesindaco Bergamo.