Città del Vaticano, 9 feb. (askanews) - In merito agli articoli apparsi sui mezzi di comunicazione circa l'ipotesi di un biglietto per l'accesso al Pantheon, il Vicariato di Roma precisa che "sono da ritenersi destituite di ogni fondamento le ricostruzioni giornalistiche che hanno ipotizzato una 'spartizione' degli incassi di un eventuale biglietto di accesso tra il Ministero dei Beni culturali e il Vicariato di Roma. Tale ipotesi è assolutamente in contrasto con lo spirito di servizio che anima la missione della Chiesa".

"Più di un anno fa - si legge in una nota - il cardinale vicario Agostino Vallini ricevette una telefonata dal Ministro per i Beni culturali, On. Dario Franceschini, che, evidenziando la preoccupazione del Governo per la mancanza di coperture rispetto ai costi della manutenzione del celebre monumento, proponeva l'introduzione di un biglietto per l'accesso. Il cardinale vicario ha ricordato che il Pantheon è basilica cristiana (Santa Maria ad Martyres) aperta al culto e ha fatto presente che nella diocesi di Roma non è consentita l'introduzione di biglietti per l'accesso nelle chiese".

"Di fronte alle considerazioni del Ministro, il cardinale Vallini ha preso atto dell'eccezionalità del Pantheon e ha posto due condizioni: la garanzia di un esiguo importo del biglietto (2 o al massimo 3 euro) e la gratuità degli ingressi durante l'esercizio delle attività di religione e di culto nella basilica. Da quel momento non ci sono stati altri contatti con il Vicariato di Roma. Si attende pertanto di definire congiuntamente la soluzione della questione nel contemperamento delle rispettive esigenze".