Roma, 10 gen. (askanews) - "Il massiccio spiegamento di forze per effettuare lo sgombero dello spazio socio-abitativo Alexis è un nuovo segnale allarmante di come si vogliono affrontare le questioni sociali nella città. Eppure proprio in quello spazio a dicembre le istituzioni locali avevano dato ampia disponibilità a trovare una soluzione efficace". Così in una nota il sindacato Usb.

"Ma non basta. Sempre questa mattina in via Mammuccari 25 a Colli Aniene i Vigili Urbani stanno sgomberando una famiglia - senza preavviso - da un alloggio comunale che abitava da molti anni. Domani sono previsti altri 27 sfratti nel piano di zona di Castelverde, vicenda ormai salita alle cronache nazionali, conosciuta sui media e ampiamente risaputa dall'amministrazione Raggi, che tuttavia continua a non agire". E non solo, aggiungono dall'Usb: "Il 20 di questo mese a San Basilio è già preannunciato un nuovo sfratto in un appartamento del Comune a scapito di una donna gravemente malata di tumore. La scusa dei funzionari del Dipartimento al Patrimonio è che la signora è abusiva e bisogna far posto alla graduatoria degli aventi diritto. La verità è che continuano a rimanere vuote decine di appartamenti del Comune, colpevolmente non assegnati, mentre il Dipartimento guidato dal dott. Barletta si accanisce contro la povera gente", aggiungono.

"Solo tre giorni dopo, a Tor Vergata si preparano ancora altri 8 sfratti in un altro piano di zona per famiglie che hanno pagato l'alloggio come previsto dalla legge sull'edilizia agevolata. Lo stesso dirigente comunale sta conducendo una guerra spietata agli ospiti dei Residence, alcuni con malattie gravi e con situazioni sociali insostenibili. Assessore Berdini, assessore alla casa (ma ne esiste uno?) e sindaca Raggi da che parte state?", concludono dall'Usb.