Roma, 10 gen. (askanews) - "Tutelare il benessere degli animali e promuovere un futuro occupazionale all'interno dei canili romani, rispettando il perimetro tracciato dalla legge". Questo l'obiettivo della cabina di regia capitolina, guidata dall'assessora all'ambiente Pinuccia Montanari, che sta cercando di portare i canili municipali fuori dall'empasse degli scorsi anni, "rafforzando la dimensione pubblica del settore", spiega l'assessora dalla sua pagina facebook. Ma qualcosa nella relazione coi sindacati si inceppa perché l'Usb, la forza più vicina alla Giunta M5S, attacca il Campidoglio, e in particolare la Montanari, che a loro dire "sostiene di non essere interessata al destino dei 50 lavoratori in esubero al canile della Muratella, rimasti fuori dal servizio, e di non aver alcuna intenzione di riassorbirli". Operatori che, continua Usb "da maggio 2016, hanno portato avanti in completa autogestione l'andamento del servizio garantendo il benessere degli animali e permettendo al Comune di Roma un risparmio di circa. 3 milioni di euro in 8 mesi". (Segue)