Roma, una 17enne precipita dal settimo piano: gravissima

Roma, 14 feb. (askanews) - A Roma una ragazza di 17enne è precipitata, per cause ancora da accertare, dal settimo piano di un palazzo in Via Agrigento 3, al quartiere Nomentano. Ha riportato varie fratture ed è ricoverata in coma, in condizioni critiche, al Policlinico Umberto I.

Sul posto sono intervenuti 118 e polizia. Tutta da verificare la dinamica. In corrispondenza di una finestra al settimo piano dello stabile, da dove sarebbe caduta, gli agenti hanno trovato uno zaino e un giacchetto. Indagini in corso.