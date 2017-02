Roma, 24 feb. (askanews) - "Altissima adesione allo sciopero di oggi e grande partecipazione dei lavoratori Cotral al sit in organizzato oggi dall'Ugl, davanti all'Assessorato Opere e Reti, contro un accordo che penalizza fortemente i lavoratori e che non è stato nemmeno sottoposto a referendum"

Lo dichiara Lucio Valeri, segretario Roma e Lazio dell'Ugl Autoferrotranvieri.

"Questa mattina - spiega - una delegazione del sindacato è stata ricevuta in Regione Lazio che ha assicurato il suo impegno nel convincere l'azienda a sottoporre l'accordo a referendum".

"I lavoratori - conclude - sono stanchi di questa situazione, per questo continueremo a lottare e ad ascoltare le loro richieste, organizzando nei prossimi giorni un ciclo di assemblee. Non bisogna dimenticare che sono i lavoratori che garantiscono la tenuta dell'azienda Cotral e, soprattutto, il servizio per i cittadini di tutta la Regione Lazio. Andremo avanti fino a quando le nostre proposte non saranno".