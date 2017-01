Roma, 13 gen. (askanews) - Roadmap pronta da parte della maggioranza capitolina del M5S per il maxi-emendamento al Bilancio previsionale 2017-19 del Comune, la cui approvazione dovrebbe sbloccare lo "stop" decretato dai revisori dell'Oref prima di Natale. "Dopo il passaggio dell'emendamento in Giunta - spiega il presidente della commissione capitolina Bilancio, Marco Terranova - la nostra volontà è di completare entro la prossima settimana l'iter della commissione sul bilancio previsionale 2017-2019, con l'espressione di parere. L'obiettivo è di arrivare il 23 in Assemblea capitolina per la sessione di bilancio". Si punta all'approvazione del previsionale e del Documento unico di programmazione entro il 31 gennaio.