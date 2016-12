Roma, 29 dic. (askanews) - "Fanno i debiti e se ne vantano pure? Il Pd le prova tutte, pur di non prendersi le sue responsabilità per le condizioni in cui ha lasciato la città. Stavolta 'scoprono' che l'Assemblea capitolina a maggioranza M5s sta approvando nel corso della sessione sui debiti fuori bilancio anche alcune delibere risalenti alla giunta Marino. Bella scoperta, verrebbe da dire: la nostra amministrazione di debiti fuori bilancio non ne ha fatti! Ed è impegnata invece in un lavoro notevole proprio per risolvere le criticità emerse negli scorsi anni". Così sbotta su Facebook il presidente della commissione capitolina Bilancio del M5S Marco Terranova, commentando le dichiarazioni in dei consiglieri capitolini del Pd rispetto al numero di delibere sui debiti fuori bilancio portare oggi in Aula dal M5S ma predisposte dalla Giunta Marino. "Ad aggiungere un carattere bizzarro alle dichiarazioni dem anche il passaggio 'se non fosse caduto Marino': ma se è stato il Pd a mandarlo via andando dal notaio... come al solito, parole in libertà che si commentano da sole", conclude Terranova.