Roma, 23 dic. (askanews) - "L'Oref ci dice che abbiamo fatto un bilancio rigoroso, prudente e rispettoso di tutti parametri, esprimendo però un parere non favorevole per la situazione di 'contorno', una situazione di rischio a cui l'amministrazione è sottoposta per la presenza di debiti fuori bilancio e di una non congrua disponibilità di spazi di finanza quando nell'esercizio andranno riconosciuti. Per questo quello dell'Oref è un parere che ci lascia un po' perplessi". Così Marco Terranova, presidente M5S della Commissione capitolina Bilancio introducendo la prima seduta dopo la bocciatura del previsionale 2017-19 da parte dei Revisori dell'Oref. Non si parla quindi, secondo Terranova "di una situazione già accertata, ma della capacità di riscossione tariffe e reperimento entrate, oltre a ciò che le partecipate rappresentano in termini di rischio per le passività potenziali. Per noi, proveniendo da una gestione commissariale che ha staticizzato ogni intervento e arrivando ad anno inoltrato, era improbabile cominciare a intervenire in modo pesante subito sulle aziende - ha sottolineato -, ma nella progettualità 2017-2019 era stata immaginata una certa linea dal Mef, con ristrutturazioni e dismissioni delle aziende, mentre noi invece abbiano indicato un'altra strada, quella di salvaguardare il più possibile il patrimonio delle partecipate, il che richiede un po' più di tempo".