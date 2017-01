Roma, 19 gen. (askanews) - Accantonare 16 milioni di euro nel bilancio previsionale 2017-2019 a titolo di liquidazione per la sindaca di Roma Virginia Raggi "è un atto dovuto, come spiegato dai tecnici dell'assessorato". Lo ha spiegato il presidente della commissione Bilancio di Roma Capitale Marco Terranova. Nel corso della seduta dedicata al previsionale 2017-19 e al Dup, lo staff dell'assessore al Bilancio Andrea Mazzillo aveva chiarito che la somma relativa a "indennità di fine mandato della sindaca deve essere accantonata in Bilancio per norma di legge". Pronta la battuta del consigliere del Pd Orlando Corsetti: "Sembra che stiate tirando la sfiga alla sindaca".