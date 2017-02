Roma, Terranova (M5S): Berdini? L'importante adesso è Roma

Roma, 14 feb. (askanews) - "Lo apprendo adesso. L'importante è Roma, non le persone. La sua è stata una scelta personale, troveremo un degno sostituto, c'è un lavoro in corso per la ricerca di un sostituto. Andiamo avanti nel governo della città che è quello che interessa ai cittadini". Lo ha detto il consigliere del M5s e presidente della commissione capitolina Bilancio Marco Terranova a margine dei lavori d'aula commentando le dimissioni irrevocabili dell'ex assessore all'urbanistica Paolo Berdini.