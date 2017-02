Roma, 28 feb. (askanews) - Nella tarda serata di ieri un ventunenne della Guinea, avvicinatosi ad un ragazzo di origini africane in Via Giolitti, nei pressi dell'ingresso della stazione di Roma Termini, ha tentato di sottrargli il portafogli che aveva nella giacca. Il malcapitato, accortosi del furto in atto, gli ha bloccato il braccio ma questi ha reagito estraendo un taser col il quale lo ha colpito prima di darsi alla fuga.

Nonostante la forte scossa elettrica, il ragazzo ha rincorso l'aggressore fino all'interno della stazione dove è iniziata una colluttazione sedata da una pattuglia della Polizia di Stato.

Alla vista degli agenti della Polizia Ferroviaria, l'uomo ha tentato di occultare il teaser gettandolo vicino un cestino dei rifiuti, dandosi nuovamente alla fuga in direzione dell'ingresso principale della stazione dove, nonostante la forte resistenza, è stato bloccato dagli stessi agenti che lo hanno inseguito con l'ausilio di una pattuglia dell'Esercito italiano, impegnata nell'ambito dell'operazione "Strade Sicure", in servizio presso la stazione.

Sequestrato il taser, il giovane senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato accompagnato presso gli uffici della Polfer e arrestato per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Dovrà scontare due anni e quattro mesi di reclusione.