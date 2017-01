Roma, 17 gen. (askanews) - "Gli attivisti del Tavolo Tutela Animali del M5s di Roma, con profondo dolore e rammarico, hanno appreso quanto sta avvenendo in queste ore nel canile comunale di Muratella, affidato alla Rifugio Agro Aversano Srl, risultata vincitrice del bando pubblicato ad aprile 2016 sotto la gestione del Commissario Straordinario Francesco Paolo Tronca, nonostante le criticità, non ancora chiarite, emerse nella gestione del Rifugio municipale di Salerno 'Monte Eboli'. Ci siamo strenuamente battuti per la ricerca di una soluzione che tenesse conto di tutte le parti in causa e, soprattutto, della salute e vita degli animali. Viviamo quanto accade in primis come una nostra sconfitta. Ci dissociamo con forza dalle decisioni del Sindaco Virginia Raggi e della Giunta Capitolina che hanno dimostrato scarsa apertura e collaborazione, tradendo ed ignorando i principi fondanti che animano il Movimento 5 Stelle". Lo scrivono su Fb gli attivisti M5S del Tavolo tutela Animali M5s Roma. "Faremo quanto in nostro potere per vigilare attentamente - aggiungono - e costantemente sulla vita e il benessere degli animali perché il bando vinto dal Rifugio Agro Aversano non li tutela affatto: e' prevista una trentina di operatori per la gestione di circa 800 cani, non è previsto un punto di primo soccorso gatti che c'è sempre stato, e non è previsto l'ufficio adozioni", concludono.