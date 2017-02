Roma, 14 feb. (askanews) - "La stampa dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza e chiedersi se tutte le pulci che sta facendo a noi sono state fatte in passato per altre cose. Io sono perfettamente cosciente che c'e' uno scandalo impressionate che coinvolge Lotti, che coinvolge una delle truffe piu' grandi che esistono, e sulla stampa non c'e' scritto nulla, io di leggere cose su Virginia Raggi non ne posso piu', basta, veramente a questa donna hanno contato anche i tre capelli bianchi in piu' che le sono venuti da quando e' stata eletta". Così la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Paola Taverna, ai microfoni di Radio Cusano Campus. "ci sono stati degli errori, lo ha ammesso, stiamo cercando di andare avanti, ci hanno lasciato una citta' che fa schifo - spiega - se la sono spolpata, non c'e' una cosa che e' stata fatta a norma di legge e ogni giorno si scrive sulla Raggi? Ma basta, e' palese che e' un accanimento senza confronti, io non ho mai visto una cosa del genere. Anche oggi, apri il giornale e Berdini, e la chat, e la Raggi, e che palle! Basta. Libero di venerdi'? Non solo il titolo, anche l'articolo era vomitevole. Ma si puo' fare una prima pagina del genere?", conclude.