Roma, 23 feb. (askanews) - Cubature da ridurre ancora di più, ma soprattutto la possibilità di cambiare la localizzazione del progetto dello Stadio, scelta che porterebbe al naufragio della Conferenza dei servizi che dovrebbe invece chiudersi entro il 3 marzo prossimo, e una ripartenza complessiva della realizzazione. Questa è la cornice non rosea che inquadra l'incontro previsto per domani pomeriggio in Campidoglio tra la Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi, l'A.S. Roma e il team dei costruttori guidato da Luca Parnasi, per chiudere la vicenda del nuovo Stadio che dovrebbe ospitare la squadra giallorossa a Tor di Valle con un "sì", o almeno con un "come". Mentre l'Avvocatura capitolina esplora, su richiesta dell'amministrazione, la possibilità che la delibera di pubblica utilità approvata dalla Giunta Marino abbia delle falle, e che così si possa arrivare alla sua revoca senza rischiare una causa per danni da parte dei proponenti, cresce la tensione da parte di questi ultimi. Il presidente della Roma James Pallotta ha già fatto capire di aver speso troppo tempo e soldi sulla vicenda per poter attendere i tempi dell'amministrazione capitolina. E la richiesta di cambio di location getta il futuro della riunione di domani tra le più forti incertezze. Tanto che la stessa sindaca potrebbe decidere di prendere parte all'incontro, soprattutto se forte di un parere positivo degli uffici capitolini al supposto profilo di illegittimità dell'atto di consenso varato dai suoi predecessori. D'altro canto tra il Campidoglio e l'Hotel Forum, dove il garante del Movimento Beppe Grillo si è trattenuto anche oggi, c'è stato un via-vai del portavoce della sindaca e dei suoi due angeli custodi, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro, per mettere a punto i prossimi passi amministrativi da compiere nella Capitale. Mentre la maggioranza capitolina sembra uscire ricompattata intorno alla Giunta dopo la visita motivazionale di ieri di Beppe Grillo, la tifoseria romanista mastica male l'ennesima impasse. Cresce, infatti, tra il web e i social la chiamata a raccolta sotto al Campidoglio addirittura fin dalle 11 del mattino, e fino alle ore in cui il negoziato entrerà nel vivo. Già questa sera alla fine del primo tempo all'Olimpico, dove la Roma affrontava il Villarreal, sono saliti cori contro Raggi e Grillo da parte di piccoli gruppi di tifosi.