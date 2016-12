Roma, 21 dic. (askanews) - "Questa bocciatura la prendiamo come un'opportunità per migliorare le criticità rilevate. All'interno del parere dell'Oref c'è la storia degli ultimi 20 anni di mala amministrazione a Roma. Riprenderemo il bilancio, lo riporteremo in approvazione, i termini per approvarlo ci sono. Non abbiamo paura del commissariamento, andiamo avanti compatti". Così Angelo Sturni, presidente M5S della Commissione Roma Capitale e nella Commissione capitolina Bilancio del Comune di Roma, ai microfoni di Radio Cusano Campus. (Segue)