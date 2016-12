Roma, 21 dic. (askanews) - "Un gatto nero perseguita Virginia Raggi. Non passa giorno che non succeda qualcosa di grave in Campidoglio". Così su Il Giornale d'Italia Francesco Storace, segretario nazionale de La Destra e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, ricordando il 'no' dell'Oref, l'organismo di revisione contabile del comune di Roma, al primo bilancio dell'amministrazione Raggi.

"Un fatto clamoroso, senza precedenti - dice - ma che è anche conseguenza delle scelte grilline. Non va dimenticata, infatti, la girandola di assessori al bilancio, da Minenna, a De Dominicis e ora a Mazzillo. E poi i tecnici messi alla porta, i capi di gabinetto, e chi più ne ha più ne metta. Solo casino in Campidoglio" spiega Storace denunciando che "l'amministrazione di Roma è fuori controllo". "La capitale d'Italia è dunque allo sfascio" scrive Storace "sarà bene approfittare del prossimo turno elettorale - anche e soprattutto se si voterà per le politiche anticipate e magari anche per la regione - prepararsi ad un enorme election day candidando finalmente persone serie", conclude.