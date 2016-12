Roma, 20 dic. (askanews) - "Comunico ai colleghi che per decisione della conferenza dei capigruppo la seduta odierna è tolta e quella di domani è sconvocata". Così il presidente dell'Aula Giulio Cesare Marcello De Vito ammettendo la grave empasse amministrativa in cui è inciampata nuovamente la Giunta Raggi all'indomani del rimpasto. Il parere dell'organo di controllo Oref ha bocciato il documento che la Giunta aveva vantato come il primo bilancio capitolino approvato ampiamente entro i tempi di legge. Ora il documento è da rifare.