Roma, 31 gen. (askanews) - L'amministratore unico di Ama Spa Antonella Giglio nominerà oggi come direttore generale dell'azienda l'ingegner Stefano Bina. La determinazione, che è stata preannunciata agli assessori alla Sostenibilità Ambientale, Pinuccia Montanari, e alle Partecipate, Massimo Colomban, verrà firmata oggi pomeriggio. L'ingegner Bina resterà in carica per tre anni.