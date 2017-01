Roma, 19 gen. (askanews) - "Sui punti verde qualità ci sono perplessità sulla bontà sulle garanzie fideiussorie presentate dal Comune in passato sulla base della documentazione fornita dagli affidatari. L'avvocatura capitolina sta procedendo a delle verifiche, caso per caso, ma questo è il dato che sta emergendo. Per questo, rispetto alle strutture che insistevano sui punti verde qualità si è deciso di intervenire, laddove mancano poche migliaia di euro con fondi comunali per terminarle, mentre sulle altre andranno abbattute se non è possibile intervenire". Lo ha spiegato lo staff dell'assessore capitolino al Bilancio di Roma Andrea Mazzillo illustrando i contenuti del maxiemendamento al biancio previsionale e il Dup nel corso della commissione capitolina bilancio di oggi.