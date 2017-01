Roma, 19 gen. (askanews) - La Giunta Raggi, dopo aver varato il maxiemendamento al Bilancio previsionale 2017-19 e il Documento unico di programmazione del Comune di Roma, ora aspetta con ottimismo il parere dei revisori dell'Oref che a Natale avevano stoppato l'iter della loro approvazione. I documenti da oltre 500 pagine, presentati in commissione capitolina Bilancio dallo staff dell'assessore capitolino Andrea Mazzillo, a loro giudizio risolve i problemi sollevati dai revisori, a partire dall'esiguita degli spazi finanziari dei conti del Comune. La proposta, che arriverà la prossima settimana all'attenzione dell'Aula, "migliora gli spazi finanziari per il 2017 di 60 milioni di euro", rispetto ai quali, però, i cordoni della borsa della Giunta sono rimasti strettamente sotto controllo. L'importo complessivo del maxiemendamento è 164 milioni di euro, di cui 90 fittizi perché sono fondi di accantonamento che vengono rimessi a bilancio. Di questi 42 milioni riguardano contenziosi in essere, 35 milioni dovuti per sentenze, 13,9 milioni per utenze Acea. A ciò si aggiungono altri reali accantonamenti per 2,5 milioni su specifiche passività e altri 9,5 milioni su altre esigenze. Ancora c'è un accantonamento di 28 milioni di fondi giubilari che restano disponibili a seguito di accordo con il ministero dell'interno, secondo il quale se messi a gara entro il 20 novembre sarà possibile usare anche per il 2017. (Segue)