Roma, 19 gen. (askanews) - Nel passaggio tra il bilancio di Roma capitale bocciato dai revisori dell'Oref e la nuova versione che arriverà in Aula Giulio Cesare la prossima settimana la Giunta Raggi ha recuperato 65 milioni di euro per il 2017 di entrate "a sorpresa". Lo ha spiegato nel corso della commissione capitolina Bilancio Lo staff dell'assessore capitolino Andrea Mazzillo. "Parte cospicua delle economie introdotte nell'emendamento - ha chiarito - provengono dai proventi dei dividendi delle azioni del Comune di Acea per circa 61milioni di euro per il 3017, mentre su 2018 e 2019 ci siamo attestati al minimo previsto da Acea. Due municipi - ha continuato - si sono 'dimenticati'di comunicarci le loro entrate per circa 5 miloni di euro". Ai consiglieri che gli chiedevano chi fossero i Municipi con l'amnesia, lo staff ha indicato il I, a guida Pd, e il II, a guida M5S. Una dimenticanza bipartisan.