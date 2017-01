Roma, 27 gen. (askanews) - A Roma "oggi i tecnici della Sovrintendenza Capitolina sono tempestivamente intervenuti in Viale del Policlinico a seguito di un distacco di circa 10 mq del paramento settecentesco delle Mura Aureliane avvenuto intorno alle 14.30 di fronte al Ministero delle Infrastrutture. Il distacco è avvenuto in una porzione delle mura già interessata da una messa in sicurezza per la presenza di lesioni e, dopo le verifiche effettuate sul luogo, si è potuto constatare che le cause del distacco sono presumibilmente riconducibili alle recenti scosse di terremoto. L'area di sicurezza è stata ulteriormente ampliata e si sta procedendo a ulteriori verifiche nel tratto di mura interessato dal distacco. Sul posto è già intervenuta l'impresa per posizionare una grata a ulteriore protezione dell'area". Così in una nota la Sovrintendenza Capitolina.