Roma, 2 feb. (askanews) - Grido di dolore indirizzato alal Giunta Raggi del Teatro del Giallo, del Teatro Petrolini, delle associazioni e gli spazi sociali della rete Decide Roma, ma anche degli uffici capitolini del Patrimonio, sulla serie di ingiunzioni di sfratto e sgomberi degli immobili del Comune dedicati a uso sociale, al centro di una affollata e animata seduta odierna della commissione capitolina Trasparenza. "Noi dal 2014 stiamo praticamente lavorando per la Corte dei Conti, dalla quale riceviamo quotidianamente decine di lettere in cui ci chiedono di rendere gli sfratti del patrimonio in concessione eseguibili con atti conseguenti - ha spiegato la dirigente del dipartimento Urbanistica -. Atti puntualmente impugnati che portano a altri atti e contenziosi. Parliamo di 780 concessioni, molti se ne stanno andando da doli, per altri seguiamo le indicazioni della magistratura contabile, abbiamo inviato l'elenco a municipi, assessori, nessuno ci ha risposto o dato indicazioni diverse". "Ho presentato un'interrogazione a dicembre per sapere che cosa l'amministrazione a 5 stelle voglia fare sul Patrimonio, potrebbe arrivare l'avviso di sfratto persino nessuno mi ha risposto e gli sfratti continuano", ha denunciato la consigliera di Roma Torna Roma Svetlana Celli. La funzionaria del dipartimento ha aggiunto che c'e stato nei giorni un incontro con l'assessore responsabile Andrea Mazzillo, cui lei non aveva partecipato, ma "al momento le indicazioni per noi non sono cambiate, nessun cambio di rotta". La presidente della commissione capitolina Patrimonio Valentina Vivarelli ha risposto che "le nostre energie sono state tutte assorbite dal Bilancio, stiamo lavorando su un regolamento per la concessione del patrimonio che dia una risposta strutturata al problema. Siamo contenti di avere queste aspettative su di noi ma dobbiamo avere il tempo per elaborare uno strumento valido e non impugnabile". La presidente, peraltro, ha avuto accesso in commissione Trasparenza a una nuova versione del regolamento redatta dagli uffici "che il dipartimento ha provveduto a inviare a assessore e segretariato capitolino", secondo la rappresentante del Dipartimento, ma di cui ne' lei ne' i commissari avevano avuto notizia. Tempo non ne ha più, peraltro, il Teatro stabile del Giallo "che ha deciso di chiudere nonostante il soldout quasi fisso, per evitare grane alla nostra rappresentante legale - ha detto il suo direttore Raffaele Castria -. Ci chiedono 840mila euro calcolati come se fosse un appartamento in centro. Peccato che in questo spazio, ristrutturato da noi in XV Municipio, utilizzato da due scuole e da un diurno per ragazzi disabili mentali, ci siamo rimasti perché ce lo chiede l'allora sindaco Walter Veltroni, e l'assessore Paolo Berdini, in un incontro con Decide Roma cui aveva partecipato a nome della sindaca, ci aveva assicurato una moratoria agli sfratti. Avremmo speso gli stessi soldi ma avuto ancora più pubblico altrove". Stessa versione dal Teatro Petrolini: "questa amministrazione non ci considera proprio", ha commentato. Disponibilità dalle opposizioni a trovare percorsi comuni: "Oggi ci sono associazioni di protezione civile con gli sfratti, tra terremoti e alluvioni noi pensiamo a cacciarl? - ha commentato il capogruppo di Fdi-An Fabrizio Ghera -. Nella mozione votata in Aula la maggioranza annunciava l'apertura di un tavolo con le associazioni sulla delibera 140. Non sappiamo dove sia finito. Siamo disponibili ad appoggiare una soluzione temporanea nelle more del nuovo regolamento per le associazioni verament meritorie, basta però che la poitica si assuma le sue responsabilità di chi governa la città ci faccia capire le sue intenzioni". La delibera dell'ex sindaco Ignazio Marino che avev predisposto lla valorizzazione a prezzi di mercato "ha fatto più danni della grandine - ha commentato il presidente della commissione Trasparenza Marco Palumbo -. Questa commissione aveva il compito di fare chiarezza e molti elementi sono emersi, non da ultima la difficoltà degli uffici. La disponibilità delle opposizioni c'è c'è risolvere i problemi più urgenti ma c'è bisogno di una volontà chiara da parte della Giunta Raggi".