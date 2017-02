Roma, 17 feb. (askanews) - "Voglio rivolgere i migliori auguri al nuovo Questore di Roma, Guido Marino, per il delicato ruolo che viene chiamato a svolgere. Un ringraziamento a Nicolò D'Angelo per il lavoro svolto nella Capitale e congratulazioni per l'incarico che andrà a ricoprire come Prefetto di Viterbo". Lo dichiara in una nota Massimiliano Smeriglio, vicepresidente della Regione Lazio.