Roma, sgomberi via D'Amico: riunione d'urgenza lunedì in Regione

Roma, 4 feb. (askanews) - L'assessore all'Urbanistica e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Paolo Berdini, presente all'occupazione in via Silvio D'Amico 53, ha convocato una riunione d'urgenza del tavolo di lavoro con l'assessore regionale, Fabio Refrigeri, per lunedì pomeriggio alle ore 16 presso la sede della Regione Lazio: l'obiettivo è individuare una soluzione per le persone coinvolte nell'occupazione in via Silvio D'Amico 53. "In particolare, lunedì verrà vagliata anche la possibilità di accogliere temporaneamente le famiglie sgomberate in immobili pubblici", ha sottolineato l'assessore Berdini.