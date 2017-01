Roma, 20 gen. (askanews) - A Roma sgomberato dalle forze dell'ordine il complesso religioso in via Prenestina 1391, un edificio di proprietà dei missionari monfortani, abusivamente occupato da circa 200 persone aderenti ai movimenti di lotta per la casa.

In una nota la Questura fa sapere che "l'intervento, che nonostante i tentativi di opposizione con incendio di copertoni si è svolto senza criticità, si è reso necessario a seguito di numerose denunce da parte dei responsabili del complesso. Preoccupazioni erano state infatti espresse per l'atteggiamento spesso minaccioso da parte degli occupanti e le difficoltà a svolgere le attività quotidiane del complesso religioso".

Dopo l'ingresso delle forze dell'ordine gli occupanti hanno lasciato spontaneamente il sito, mentre per la gestione dei minori sono stati attivati i servizi sociali del Comune di Roma.