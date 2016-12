Controllo della Polizia locale in zona Portuense

Roma, 27 dic. (askanews) - Era divenuto un ricettacolo di rifiuti con avanzi di cantiere, bidoni con liquidi indefiniti, fili elettrici, parti meccaniche e altri rifiuti speciali, il terreno a Roma in via Tornielli, in zona Portuense/Isacco Newton.

Una situazione di degrado ambientale vicinissima ad una scuola per bambini: un terreno con vegetazione libera, e sviluppo potenziale di ratti, con inquinamento liquidi e percolato, che ha reso necessario l'intervento della Polizia di Roma Capitale.

Stamattina quindi gli agenti del gruppo Monteverde diretti da Mario De Sclavis, anch'egli presente sul posto, sono intervenuti ponendo l'area sotto sequestro scongiurando ulteriori depositi di materiale - per ora - attribuiti a persone ignote. Indagini sono in corso per rintracciare i responsabili.