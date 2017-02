Per un debito non onorato di 13.000 euro, si cerca un quarto uomo

Roma, 12 feb. (askanews) - I carabinieri del Nucleo Operativo di Palestrina, alle porte di Roma, nelle scorse settimane sono intervenuti ad Albano Laziale, per liberare un cittadino albanese sequestrato in un casolare di campagna, arrestando i tre connazionali che lo avevano tenuto segregato per tre giorni per un debito non onorato di circa 13.000 euro.

La vittima all'inizio della scorsa estate, volendo aprire una piccola attività commerciale a Roma, si era rivolta a dei connazionali per chiedere un prestito di circa 7.000 euro, avendo da questi la disponibilità ma con l'accordo che la somma sarebbe stata ridata con l'aggiunta di 700 euro al mese fino alla restituzione. Per i primi due mesi aveva fatto fronte ai tassi usurai del debito contratto, ma successivamente, date le difficoltà economiche, non è più riuscito a restituire i soldi richiesti.

Dai connazionali creditori sono iniziate allora le telefonate e le minacce di morte nei confronti anche dei suoi familiari, fino a che gli stessi non l'hanno sequestrato portandolo con la forza in un casolare abbandonato nelle campagne di Albano Laziale. Il sequestro è avvenuto prelevando la vittima con la forza da un bar: nel casolare è stato prima legato ad una sedia e colpito con calci e pugni su tutto il corpo, permettendogli di recarsi in bagno solo slegandogli le gambe e una mano; poi non ha mangiato e bevuto per tre giorni, venendo colpito con una torcia alla testa e poi con un asciugamano bagnato.

La vittima, malato di diabete ed altre patologie, ha allora chiesto ai suoi connazionali di poter uscire da quella situazione chiamando un suo amico italiano, sapendo che questi probabilmente aveva la disponibilità dei soldi richiesti dai sequestratori.

