Roma, 23 gen. (askanews) - "Chiedo la sospensione della seduta perché ad oggi non abbiamo ancora il parere dell'Oref al nuovo Bilancio della Giunta Raggi. L'assessore Mazzillo dovrebbe intervenire ora a conclusione della discussione generale, che si è tenuta prima della pausa natalizia, interrotta dalla bocciatura del vecchio Bilancio. Non vorremmo trovarci come la volta scorsa ad ascoltare una lunga relazione dell'assessore Mazzillo, che venga poi smentita dai revisori dell'Oref". Così la capogruppo del Pd capitolino Michela Di Biase, chiedendo al presidente dell'Assemblea Capitolina una sospensione subito dopo l'appello relativo all'Assemblea Capitolina dedicata all'esame degli emendamenti al bilancio previsionale 2017-19 e del Documento unico di programmazione (dup) elaborati dalla Giunta Raggi. "Non sta nel presidente sindacare i contenuti nell'intervento dell'assessore", ha chiarito De Vito sospendendo però la seduta per concordare comunque il corso dei lavori con i capigruppo d'Aula.