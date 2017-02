Roma, 10 feb. (askanews) - Confronto-scontro tra i vertici di Farmacap nella riunione odierna delle commissioni capitoline riunite Bilancio e Affari sociali che aveva come oggetto il piano programma dell'azienda partecipata. Tre gli assessori capitolini previsti in audizione: Laura Baldassarre per il Sociale, Andrea Mazzillo per il Bilancio e Marcello Colomban per le partecipate, che all'ultimo momento ha annullato la sua presenza, suscitando le rimostranze dei consiglieri di Fdi Francesco Figliomeni e del Pd Valeria Baglio: "La commissione è stata convocata sulla base dell'agenda di Colomban - ha detto Figliomeni - le sue ripetute assenze cominciano a diventare ridicole. Quando Colomban avrà finito di lavorare ci spiegherà quali saranno le indicazioni del Piano di programma della Giunta. È un po' frustrante sentirsi rispondere sempre 'stiamo lavorando'. Vorrei capire quale sia l'intenzione del Comune, acquisiti i dati di un'azienda riportata in utile, rispetto a Farmacap".

Tra la direttrice generale di Farmacap, Simona Laing, nominata da Ignazio Marino, e il commissario straordinario Angelo Stefanori, nominato dalla sindaca Virginia Raggi c'è stato, tuttavia, un confronto di dati e visioni divergenti. "Sul futuro dell'azienda dovrà essere l'assessore competente a decidere", ha spiegato Laing: "Io ad oggi ho presentato un piano industriale che prevede un utile importante sul core business, al vaglio degli organi politici, e che non prevede la vendita dell'azienda. Vi presento oggi il primo progetto di bilancio 2016 con 900mila euro di utili e un'azienda che è cresciuta di 2milioni 100mila euro nel core business, che è la vendita di farmaci nelle 45 farmacie di Farmacap. 45 persone, inoltre, lavorano per le attività sociali nei 10 presidi più uno attivati, e stando ai dati fornidi da Baldassarre, costano al Comune su convenzione oltre 123mila euro mensili".

"Quando sono arrivata ad agosto del 2015 - ha rivendicato Laing - avevamo problemi di cassa, non pagavamo i fornitori. Ad oggi abbiamo quasi recuperato 2 milioni di liquidità di cassa, nonostante un costo fisso di personale altissimo. Farmacap realizza un lordo di 175mila euro di utili ogni dipendente, a fronte di uno standard europeo di 230mila euro. Ora aspetto gli indirizzi politici per capire che cosa posso continuare a fare. Sono due anni che la società non chiede al Comune di Roma il contributo annuo previsto di 15 milioni, stiamo sostenendo il Comune con 800 mila euro perché è dimezzata la voce di finanziamento relativa all'aspetto sociale, ma l'azienda sta in piedi. Anzi, stiamo per aprire a fianco del punto vendita di Corviale uno spazio socio-assistenziale con psicologi e operatori sanitari. Lo stesso modello di intervento dovrebbe essere attivato anche a Torraccia.", ha rivendicato Laing. "Al momento - ha aggiunto - il nido previsto nel sistema Farmacap è chiuso perché non ci hanno ancora restituito le chiavi. Il Comune ancora non ci ha detto se lo considera strategico. Con sei persone che ci lavorano, con una formazione specifica, per me sarebbe opportuno riattivarlo".

(Segue)