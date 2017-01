Roma, 16 gen. (askanews) - Due ragazzi brasiliani la scorsa notte a Roma hanno scavalcato i cancelli d'ingresso del Colosseo, ma sono caduti all'interno da un'altezza di circa 4 metri: uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice rosso, non in pericolo di vita, con il bacino rotto.

La segnalazione alla polizia è arrivata alle 2.45. Sul posto sono intervenuti gli agenti dei Commissariati Primavalle e Celio e il 118. I due, un 33enne e un 31enne, sono stati denunciati per invasione di edificio.