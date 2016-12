Roma, 27 dic. (askanews) - "L'amministrazione Raggi smentisca in maniera definitiva le notizie relative alla concessione di case popolari ai rom come contropartita per la chiusura dei campi nomadi. Non devono esistere canali preferenziali verso chi ha vissuto nell'illegalità, avvelenando l'aria con i roghi tossici, creando disagi e degrado nel territorio. Lo stop di una delibera per la creazione di un nuovo campo rom a Roma Nord in seguito a rilievi dell'Anac sono sicuramente una buona notizia, ma non possiamo tollerare che la strada per chiudere questi insediamenti sia l'attribuzione di case ai rom. Le informazioni di oggi fanno il paio con le indiscrezioni di alcuni giorni fa quando il vice comandante dei Vigili avrebbe sottoscritto con i rom di via Salviati un accordo per la chiusura del campo e la concessione di un alloggio ai nomadi". E' quanto dichiara Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli d'Italia. (Segue)