Roma, 30 gen. (askanews) - Francesco Rutelli - sindaco di Roma per due mandati, eletto nel '93 e nel '97 - "ha dato mandato ai propri legali di perseguire chiunque riporti informazioni false e diffamatorie riguardanti il bilancio del Comune di Roma con riferimento agli anni della sua amministrazione".

E - si legge in una nota - "Sarà perseguito chiunque riferisca dati totalmente falsi come quelli che risultano riportati dalla sindaca Raggi in Campidoglio".