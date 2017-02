Roma, 27 feb. (askanews) - Rischio sfratto per la scuola musicale Sylvestro Ganassi, una delle più note della Capitale, da parte del Comune di Roma. Lo ha reso noto l'omonima associazione associazione che gestisce la scuola, nel quartiere Prati, dove hanno studiato musica generazioni di studenti, con numerosi eventi culturali all'attivo.

La vicenda, per la quale è stato chiesto il sostegno del vicesindaco e assessore alla cultura del Comune di Roma, Luca Bergamo, e dei vertici del II Municipio di Roma, tra cui l'assessore alla cultura Cinzia Guido e del suo collega alle politiche scolastiche Giovanni Figà Talamanca, è complessa: i locali utilizzati dall'associazione Ganassi sono stati concessi alla Fondazione italiana della musica antica (FIMA) nel 1996. La concessione è scaduta nel 2011 nonostante la Fondazione abbia richiesto regolarmente il rinnovo della concessione, utilizzato i locali per le attività di biblioteca e musicali come chiaramente espresso nella delibera Comunale, pagato regolarmente il canone mensile (canone ridotto in quanto associazione culturale) la settimana scorsa il Comune di Roma e per conoscenza alla Corte dei Conti ha inviato la notifica di rilascio dei locali entro il mese di febbraio, nonché il pagamento del canone dal 2011 ad oggi non più agevolato, ma a prezzo di mercato richiedendo la cifra, per i soli arretrati, di 64.000 Euro pari alla differenza tra il pagato e il prezzo di mercato non tenendo affatto conto che i lavori di bonifica, ristrutturazione e messa a norma sono stati tutti effettuati a carico dell'associazione.

I rappresentanti della scuola Ganassi, insieme alla FIMA si sono rivolti - informa una nota - a un avvocato che sta seguendo le vicende di altre associazioni che si trovano nella stessa situazione. Si sta provvedendo, inoltre, ad effettuare un ricorso al TAR del Lazio per chiedere una sospensiva sperando che nel frattempo il Comune di Roma possa trovare una soluzione.

L'associazione Ganassi ha attualmente 11 dipendenti regolarmente assunti a tempo indeterminato oltre a collaborazioni con partite IVA, e più di 350 soci che frequentano regolarmente le sue attività e che spesso partecipano ad eventi sia organizzati dal Municipio di appartenenza sia per altre Istituzioni pubbliche e private Convegni, Raccolta fondi, Estate Romana, Festa della Musica, Musica nelle Chiese.