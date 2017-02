Roma, riaperto traffico Corso Rinascimento dopo protesta ambulanti

Roma, 14 feb. (askanews) - E' stato riaperto il traffico a Roma, su Corso Rinascimento, dopo una lunga mediazione con i manifestanti che si erano riversati sulla strada. La protesta degli ambulanti contro la direttiva Bolkestein era stata preavvisata per la mattina di oggi a Piazza Montecitorio con la prevista partecipazione di circa 250 persone che però, in tarda mattinata, hanno tentato di spostarsi da Piazza Montecitorio a Palazzo Chigi, sbarrati dalla forze dell'ordine.

Successivamente, alla spicciolata e gradualmente, si sono radunati nei pressi di palazzo Madama, tenuti sotto controllo dagli agenti presenti in forze a tutela dell'obiettivo istituzionale. L'intervento delle forze dell'ordine, per ripristinare la viabilità e fare attestare le persone sui marciapiedi, è stato condotto con cautela e senza uso di sfollagente o altri mezzi di dissuasione, precisa in una nota la Questura di Roma.

E' in atto l'incontro presso la competente commissione del Senato.