Roma, 10 feb. (askanews) - A Roma i carabinieri della stazione "San Lorenzo in Lucina", a conclusione di una complessa attività d'indagine, hanno individuato i presunti autori di una tentata rapina avvenuta il 21 ottobre 2016 ai danni di una nota gioielleria in via degli Avignonesi, nel centro storico della città a due passi da piazza Barberini. Si tratta di due romani, un 28enne e un 54enne, raggiunti questa mattina da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma per tentata rapina aggravata dall'uso delle armi. Mentre il primo, il più giovane, è stato catturato nella sua abitazione romana in zona Villa Bonelli, per il più grande è stato necessario l'intervento dei carabinieri della stazione "Tornimparte", in provincia dell'Aquila, dove si era recato in vacanza.

All'individuazione dei due presunti rapinatori si è giunti grazie alle indagini dei carabinieri della stazione "San Lorenzo in Lucina", coordinate e dirette dai pm della Procura di Roma - Gruppo reati contro il patrimonio.

I due entrarono nella gioielleria ed aggredirono il titolare, minacciandolo anche con una pistola e costringendolo ad aprire la cassaforte. Il titolare della gioielleria riuscì a far scattare l'allarme sonoro e, dopo una breve colluttazione, a mettere in fuga i malviventi, che si dileguarono a piedi nelle vie limitrofe. Sul posto intervennero i carabinieri avviando le indagini ed acquisendo tutti i filmati dei sistemi di videosorveglianza (di privati, negozianti e sedi pubbliche) della zona. (Segue)