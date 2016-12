Roma, 22 dic. (askanews) - "Niente addobbi, albero di Natale di piazza Venezia come quello in 'casa Cupiello', abolizione del concerto in piazza, ora niente fuochi artificiali (quelli regolari e autorizzati) per la fine dell'anno. Pare che sia alla firma della sindaca Raggi un'ordinanza per la distribuzione di pane secco e acqua piovana per il cenone del 31, uniti a un frustino per fustigarsi e pentirsi di essere stati ogni tanto allegri nella vita. L'impressione è che i 5 Stelle vogliano davvero chiudere in fretta la serranda sul loro Movimento". È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli capogruppo alla Camera di Fdi-An.