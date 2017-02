Roma, Rampelli (Fdi-An) a Grillo: chi fa i conti senza l'oste...

Roma, 4 feb. (askanews) - Continua la "disputa" in romanesco sulla sindaca di Roma, aperta stamane dal blog di Beppe Grillo con una "poesia" in sua difesa. "Se Virginia Raggi continuerà di questo passo non saranno gli ammiccamenti in romanesco di Beppe Grillo a salvare lei e la Capitale dal collasso", dichiara in una nota Fabio Rampelli capogruppo alla Camera di Fdi-An, aggiungendo: "Al di là, infatti, di 'polizzopoli' e delle accuse per abuso d'ufficio e falso ideologico su cui indaga la magistratura, sconcertano l'immobilismo amministrativo di questi 8 mesi e la guerra tra bande all'interno del M5S, che fanno impallidire la peggiore stagione democristiana". "Altro che 'er sinnaco nun se tocca' - conclude Rampelli -, a Roma caro Grillo c'è un vecchio adagio che dice: chi fa i conti senza l'oste li rifà du vorte".