Roma, 22 dic. (askanews) - Capodanno colto e austero per la Capitale: è quello scelto dalla sindaca Virginia Raggi che in nell'ordinanza 145 del 22 dicembre scorso pone dal 29 dicembre alla mezzanotte del 1 gennaio nei centri abitati di Roma il "divieto assoluto" di qualunque tipo di fuoco artificiale, petardo, botto, ma anche del cosiddetto "materiale declassificato", cioè le girandoline e le bottiglie spara-coriandoli che allietano le feste di Capodanno di tutto il pianeta. Chi sfida l'ordinanza rischia da 25 a 500 euro di multa. Le motivazioni addotte dalla sindaca per imporre l'inedito divieto riguardano il fatto che "tutti gli articoli pirotecnici, anche quelli cd. declassificati cioè potenzialmente non pericolosi, posti in libera vendita, contengono sostanze esplosive che, oltre a liberare sostanze inquinanti, producono calore, effetti luminosi e sonori". Questo, ricorda la sindaca produce ogni anno "incidenti con danneggiamenti a cose e lesioni anche gravi a persone e animali". In particolare, si sottolinea nell'irdinanza che reca il timbro del dipartimento ambiente, "negli animali domestici e nella fauna selvatica detto uso provoca reazioni di disorientamenti, paura e altri comportamenti incontrollati che possono determinare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, nonché per gli animali stessi". Cani, gatti, e topi di Roma potranno così tirare un sospiro di sollievo, mentre i romani, che quest'anno perdono anche il Concertone di San Silvestro, fare un bello sbadiglio.