"informazioni non nostre avevano creato allarme in città"

Roma, 28 feb. (askanews) - Arriverà all'attenzione della Giunta capitolina nella seduta di venerdì la nuova delibera di riordino dei nidi comunali e in concessione. Lo hanno annunciato la sindaca di Roma Virginia Raggi e la sua assessora ai Servizi sociali e alla scuola Laura Baldassarre nella tappa nel Municipio VII del percorso partecipato verso il nuovo Piani regolatore sociale del Comune. "Stiamo finendo di lavorare. I dati usciti in questi giorni sono degli uffici, non della Giunta - precisa con le tante maestre e famiglie presenti all'incontro - e hanno creato un po' di allarme nella comunità romana e ce ne dispiace molto perché erano parziali e attualmente in rivisitazione. Peraltro non erano corrispondenti alla volontà di questa amministrazione".

Alle operatrici dei nidi in convenzione che l'hanno attesa con striscioni e cartelli, che le chiedevano dettagli sulla delibera, Raggi ha risposto di essere "dispiaciuta di non poter dare maggiori dettagli, perché lavoro è ancora in corso e la mia non sarebbe una risposta corretta". Raggi partecipava per la prima volta a una di queste tappe: "gli elementi che emergono sono preziosi per arricchire il Piano regolatore sociale, e mi sento di ringraziarvi - ha aggiunto - perché animeranno i tavoli municipali che continueranno questo confronto dopo il varo delle Linee guida. Avere la capacità confrontarsi dà la possibilità di affrontare temi, anche scomodi, anche ereditati dalle precedenti amministratori, che tocca a noi però risolvere e so che col vostro aiuto potremmo farlo al meglio", ha concluso.