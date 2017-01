Roma, 17 gen. (askanews) - "Tutti eravamo a conoscenza che il fratello di Marra fosse il fratello di Marra. La nomina del fratello di Marra, come tutte le altre nomine dei dirigenti, è stata fatta in un percorso di rotazione complessiva, contenuto nel regolamento amministrativo, mai fatto a Roma, e deciso dagli assessori e dai consiglieri. Quando l'Anac ha sollevato comunque la possibilità di un conflitto di interessi, anche quella nomina è stata sottoposta agli uffici per valutarne l'opportunità e abbiamo subito intrapreso una revoca in autotutela. L'obiettivo è di garantire l'amministrazione". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione di Martedì (La7) di Giovanni Floris. "C'era una parte di persone che ci sconsigliava Marra", a chi le chiedeva come reagisse a fronte di Grillo e Casaleggio che dichiaravano di averle sconsiglia.