Roma, 13 gen. (askanews) - "Sui piani di zona stiamo lavorando ed esaminando tutti i piani, soprattutto i 55 del secondo Peep (progetto di pianificazione territoriale, ndr.), per verificare i prezzi massimi di cessione e i canoni di affitto, che spesso nel tempo non sono stati rispettati perché per anni l'amministrazione ha omesso di fare controlli. Stiamo monitorando con gli assessori Berdini e Baldassarre i piani uno a uno e nel frattempo stiamo cercando di intervenire caso per caso, ma ci sono molti contenziosi estremamente complessi e quindi è difficile intervenire tout court". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine della presentazione in Campidoglio del percorso verso il Piano sociale cittadino. Raggi ha risposto così alle critiche di una rappresentante del sindacato inquilini Asia-Usb che l'ha criticata per gli sgomberi in corso di diverse famiglie di inquilini.