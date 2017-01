Roma, 17 gen. (askanews) - "E evidente che alla luce di quello che la Procura sta scoprendo oggi io ho commesso un errore, un grave errore di valutazione, e se potessi tornare indietro non lo rifarei. Questo capitolo si è concluso. Abbiamo sottoposto agli uffici dell'amministrazione tutti gli atti emanati da Marra a verifica". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso della trasmissione diMartedì (La7) di Giovanni Floris. In onda anche un siparietto tra il giornalista e la sindaca, che ha preferito parlare subito delle vicende giudiziarie che coinvolgono il suo ex capo di Gabinetto. "Ne parliamo subito perché io lo vedo, lei ce l'ha sulla punta della lingua, vuole parlare di Marra". Floris ha replicato: "Ma anche più tardi, perché in Italia non sanno neanche chi è". Raggi, però, ha insistito: "Glielo dico io. Lo sanno anche gli italiani chi è". Nel merito della vicenda la sindaca ha spiegato: "Io gli ho dato fiducia e ho commesso un errore ma il suo curriculum era di tutto rispetto, parliamo di un ufficiale della Guardia di Finanza, plurilaureato, con due onorificenze dal presidente della Repubblica". Incalzata da Floris sul fatto che Marra fosse personaggio noto in città, Raggi ha aggiunto "Le voci di corridoio si rincorrono su tutti. Marra, ha precisato Raggi, è stato arrestato "per fatti che risalivano ad amministrazioni precedenti". La sindaca, tuttavia, si è giustificata: "io sono entrata in un'amministrazione che usciva e sta uscendo tuttora da Mafia Capitale. Roma, caso unico in Italia, credo in Europa, ha 1 dirigente su 4 indagato", ha sottolineato Raggi.