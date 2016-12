Roma, 22 dic. (askanews) - "Sul concertone noi abbiamo fatto un avviso, sono arrivate delle proposte, delle manifestazioni di interesse. Le stanno valutando". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a margine di un evento al Ceis.

A chi le chiedeva se gli sponsor non avessero voluto mettere la faccia sulla sua giunta, la sindaca ha risposto: "Si sono ritirati per ragioni loro, noi stiamo organizzando una festa molto grande. Io vi sfido a partecipare alla nostra festa sui ponti di Roma. Sarà una cosa organizzata per la prima volta, durerà da 18 a 24 ore. Sarà molto bella".