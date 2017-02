Roma, 7 feb. (askanews) - 'Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Allora lo urliamo ancora una volta nella speranza che, malgrado 'l'effetto silenziatore' di alcuni media, il messaggio arrivi comunque a tutti: Roma è ripartita, anche se ci hanno lasciato una macchina senza ruote e volante (i soliti noti li avevano rubati...). Ieri, Grillo ha rilanciato sul blog alcuni degli obiettivi raggiunti (grazie Beppe!) mentre il Pd non sa a cosa aggrapparsi e fa polemiche sui numeri. Quarantatre successi sono pochi? E allora rilanciamo. Sono molti di più'. Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, con un lungo post su Facebook torna sull'elenco dei 'successi' della propria giunta e rilancia, elencandone addirittura 91. 'Ecco un 'piccolo' aggiornamento - scrive Raggi -: 1) Stanziati circa 430 milioni di euro per investimenti nel trasporto pubblico locale per i prossimi tre anni. 2) Comincia a diminuire la tariffa sui rifiuti, con un risparmio in bolletta per i romani dell'1,6% 3) Congelate le tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale: aumentano solo i costi per l'apertura di sale giochi, per l'installazione delle slot machine e per la realizzazione di centri commerciali. 4) Stanziati circa 10 milioni di euro destinati ai Municipi per investimenti sulle strade di loro competenza. 5) Per il 2017 vengono stanziati 28 mln di euro in più per i Municipi rispetto al bilancio 2016: risorse che finanziano in particolare i servizi sociali erogati sul territorio (assistenza alunni con disabilità, assistenza domiciliare disabili, trasferimenti a sostegno di famiglie, contributi per minorenni dati in affido, assistenza domiciliare anziani, assistenza domiciliare minori, progetti sociali). Inoltre, l'emendamento di giunta al Bilancio ha stanziato 8 milioni di euro in più rispetto al primo progetto. (Accoglienza minorenni stranieri non accompagnati e progetti dedicati a persone con sindrome di Down, interventi a favore di persone affette da Sla, sostegno a persone affette da Hiv, sussidi per l'affidamento familiare, sostegno ad anziani e senza fissa dimora)'.

