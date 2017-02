Roma, 7 feb. (askanews) - '70) Entro maggio - assicura Raggi - sarà completata la pista ciclabile Monte Ciocci - Monte Mario. Era stata inaugurata nel 2014 ma poi è stata lasciata in uno stato di abbandono. 71) Varato provvedimento che mira a sostenere piani innovativi per lo sviluppo del turismo sostenibile, anche attraverso una più stretta collaborazione con le imprese. Obiettivo: incentivare la crescita dei flussi turistici di qualità a Roma, aumentando la competitività della Capitale; promuovere l'immagine di Roma sui mercati emergenti mediante la partecipazione a fiere e workshop; valorizzare l'economia del territorio coinvolgendo le imprese romane e laziali in processi di internazionalizzazione. 72) Avviato percorso comune di collaborazione con la città di Torino sui temi della riduzione dei rifiuti, cura del verde pubblico, qualità dell'aria e economia circolare. 73) Firmata una dichiarazione d'intenti con Barcellona per l'avvio di una partnership tra le due amministrazioni per la realizzazione di progetti comuni sui principali temi dell'innovazione digitale: dati aperti, partecipazione, smart city, trasparenza, trasformazione digitale e software libero. 74) Approvato dalla Giunta capitolina il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, valido per il periodo 2017-2019. Vengono così consolidate e sviluppate, portandole definitivamente a sistema, azioni che devono garantire correttezza dei comportamenti e rispetto delle regole. Le misure che caratterizzano il Piano 2017-2019 vanno dunque in duplice direzione: definitivo superamento delle criticità e delle patologie che hanno segnato la macchina amministrativa nel recente passato, ricostruzione di un rapporto di fiducia e di proficuo scambio con i cittadini. 75) Approvata la delibera con nuove linee d'indirizzo per l'affidamento del servizio di refezione scolastica nei nidi, nelle sezioni "ponte" e "primavera", nelle scuole d'infanzia comunali e statali, nelle primarie e secondarie di 1° grado. Le regole valgono per il periodo 1° settembre 2017 - 31 luglio 2020. Novità principali, la previsione di livelli qualitativi elevati come l'aumento dell'utilizzo dei prodotti bio, la donazione delle derrate non consumate ad enti caritatevoli, l'inserimento della "clausola sociale" a tutela dei lavoratori. 76) Adesione, con il Dipartimento Tutela Ambientale, alla Adaptation Conference di C40 di Dubai. Erano presenti le metropoli di tutto il mondo impegnate a fronteggiare i cambiamenti climatici, promuovendo e supportando la partecipazione dei delegati agli incontri periodici. 77) Varato un piano per la localizzazione dei librai, introducendo criteri di qualità e innovativi per l'assegnazione dei banchi. Si è proceduto all'individuazione di 37 postazioni, stabilendo al tempo stesso anche le caratteristiche del banco-tipo per la vendita, secondo quanto stabilito in Conferenza di Servizi, nel rispetto del decoro del centro storico. Inoltre, è stata definita la procedura per l'assegnazione di ulteriori 13 punti dedicati ai libri anche nei Municipi. In questo modo, oltre ad aver dato un segnale reale alle richieste degli operatori, abbiamo dato seguito alla sentenza del Tar che chiedeva all'Amministrazione di provvedere all'esecuzione della delibera del 2011. 78) Predisposta la manutenzione straordinaria per la sostituzione del deviatoio della stazione della Metro C Malatesta. I lavori si sono resi necessari perché è stato rilevato un consumo anomalo dei binari in alcuni punti specifici mai risolto in passato. 79) Avviato, in occasione del Giorno della Memoria, il progetto "Memoria genera Futuro" che ha visto dieci giorni di iniziative e oltre 100 appuntamenti diffusi su tutto il territorio per ricordare e confrontarsi sullo sterminio nei campi di concentramento nazisti: dalle scuole ai teatri, dai cinema alle biblioteche, dagli spazi culturali ai Municipi fino ai luoghi simbolo della memoria della città. (Segue)